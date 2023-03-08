Британскую журналистку удивило изобилие в российских магазинах на фоне санкций

Жители Британии видят дефицит товаров на полках магазинов, тогда как о россиянах, уже год находящихся под западными санкциями, подобного не скажешь. К такому выводу пришла журналистка Daily Mail Сью Рид. Она увидела фотографии из магазинов в Перми и пообщалась с проживающими там британцами. Её удивил тот факт, что люди в России не ощутили на себе эффекта ограничительных мер.

"У жителей Перми и других регионов недорогой еды в достатке. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже самой суровой зимой. К тому же Россия может импортировать большое количество фруктов из дружественных стран с более теплым климатом, таких как Иран. Русским не приходится беспокоиться ни по поводу отопления, ни по поводу бензина и дизельного топлива", — посетовала Рид.

Журналистка напомнила, что британцам ограничивают потребление яиц, овощей и зелени, поскольку фермеры несут убытки из-за роста цен на электричество. А в это время в Перми полки магазинов "ломятся" от еды. Рид объяснила это тем, что россияне в своей богатой газом стране могут позволить себе круглосуточно отапливать теплицы и к тому же в страну ввозят овощи дружественные государства. Она отметила, что подтверждают это и её соотечественники, проживающие в РФ — 67-летний британец Джон, научный работник, и его 51-летняя жена Елена, бывшая преподавателем в ВУЗе. Супруги живут в "большой и шикарной" квартире, имеют дачу за городом и платят 11,5 тысячи рублей в месяц за все коммунальные услуги.

"Кризис, какой кризис? Мы живём нормально, несмотря на ситуацию на Украине. По телевизору показывают, что в Британии пустеют полки с продуктами. Но мы живём и работаем в России и не страдаем от западных санкций", — заявили в этой семье.

Рид написала, что, хоть в Перми и закрылось большинство западных фирм, тем не менее, на смену им пришли российские. По словам местных жителей, это позволяет россиянам покупать всё, что нужно. Журналистка указала на то, что это всё заставляет задуматься, кому была выгодна эта экономическая война, а главное — кто в ней останется в выигрыше.