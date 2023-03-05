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5 марта, 01:22

В Британии посоветовали главе Еврокомиссии утопиться после слов о России

Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен утопиться после слов о России

Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс жёстко ответила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на слова о "российской агрессии". Она посоветовала политику "утопиться".

Глава ЕК заявила в "Твиттере", что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", целью которого является осуждение России за спецоперацию на Украине.

"Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма", — написала Робертс в ответ на публикацию фон дер Ляйен.

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Ранее фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали готовить санкции против РФ ещё до начала СВО. По её словам, Штаты начали публиковать в открытом доступе разведданные о подготовке спецоперации более года назад.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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