В Британии посоветовали главе Еврокомиссии утопиться после слов о России
Британская журналистка Робертс посоветовала фон дер Ляйен утопиться после слов о России
Британская журналистка и стендап-комик Эби Робертс жёстко ответила главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен на слова о "российской агрессии". Она посоветовала политику "утопиться".
Глава ЕК заявила в "Твиттере", что "гордится принятием соглашения о создании международного центра судебного преследования", целью которого является осуждение России за спецоперацию на Украине.
"Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма", — написала Робертс в ответ на публикацию фон дер Ляйен.
Ранее фон дер Ляйен заявила, что США и ЕС начали готовить санкции против РФ ещё до начала СВО. По её словам, Штаты начали публиковать в открытом доступе разведданные о подготовке спецоперации более года назад.