Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 05:12

Россияне удивили британцев рассказами о жизни под санкциями

Independent: Жизнь россиян почти не изменилась спустя год после введения санкций

Экономика России чувствует себя намного лучше, чем ожидали на Западе после введения масштабных санкций. Об этом говорят и сами россияне, пишет журналист британского издания Independent.

"Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги", — сообщает издание.

Автор материала устроил небольшой опрос среди россиян. Они признались, что не почувствовали перемен. Некоторые отметили, что Россия сталкивалась с временами и потруднее.

"В экономическом плане ничего не изменилось. Работаю как работал, хожу по магазинам, как раньше. Ну, может, цены немного выросли, но не так, чтобы это было очень заметно", — рассказал 53-летний Владимир.

Как пояснил соотечественникам журналист, ряд представительств иностранных компаний вроде McDonald’s и Starbucks сменили владельцев на российских, Apple перестала продавать свою продукцию, при этом в стране у онлайн-ретейлера можно купить iPhone 14 приблизительно по той же стоимости, что и в Европе. А мебель и товары, которые остались после ухода IKEA, продаются в Интернете. Кроме того, в магазинах можно купить "кока-колу", произведённую в Польше.

Французов удивило, как россияне живут под масштабными санкциями

Французов удивило, как россияне живут под масштабными санкциями

Ранее журналистка Daily Mail Сью Рид писала, что жители Британии наблюдают дефицит товаров на полках магазинов, тогда как о россиянах, которые год как пребывают под западными санкциями, подобного не скажешь.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Санкции против России
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров