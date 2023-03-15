Россияне удивили британцев рассказами о жизни под санкциями

Экономика России чувствует себя намного лучше, чем ожидали на Западе после введения масштабных санкций. Об этом говорят и сами россияне, пишет журналист британского издания Independent.

"Нет массовой безработицы, падения валюты, очередей перед разорившимися банками. Ассортимент в супермаркетах мало изменился, по-прежнему доступны международные бренды или их место занимают местные аналоги", — сообщает издание.

Автор материала устроил небольшой опрос среди россиян. Они признались, что не почувствовали перемен. Некоторые отметили, что Россия сталкивалась с временами и потруднее.

"В экономическом плане ничего не изменилось. Работаю как работал, хожу по магазинам, как раньше. Ну, может, цены немного выросли, но не так, чтобы это было очень заметно", — рассказал 53-летний Владимир.

Как пояснил соотечественникам журналист, ряд представительств иностранных компаний вроде McDonald’s и Starbucks сменили владельцев на российских, Apple перестала продавать свою продукцию, при этом в стране у онлайн-ретейлера можно купить iPhone 14 приблизительно по той же стоимости, что и в Европе. А мебель и товары, которые остались после ухода IKEA, продаются в Интернете. Кроме того, в магазинах можно купить "кока-колу", произведённую в Польше.