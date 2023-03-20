Путин: Запад не смог разрушить экономику России, но успокаиваться нельзя
Коллективному Западу не удалось с наскока разрушить российскую экономику, но успокаиваться нельзя — они рассчитывают на среднесрочную перспективу. Такое заявление сделал в понедельник президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.
"Успокаиваться ни в коем случае нельзя. Понимаем, что всё, что делается против нас, рассчитано было прежде всего на быстрый результат. Но не в последнюю очередь те, кто работает против нас, рассчитывают и на среднесрочную перспективу", — рассудил глава государства.
При этом российский лидер убеждён, что санкции несут не только риски, но имеют и огромные плюсы для производства в России: теперь предприятия занимаются размещением заказов внутри страны.
"Перед нашим бизнесом, перед экономикой стоит очень много задач, в том числе и по так называемому импортозамещению, но уже в достаточно широком смысле слова. Каждый день мы этим занимаемся. То, что ещё вчера можно было купить, сегодня приходится производить самим", — указал Путин.
Ранее на встрече с рабочими авиационного завода в Улан-Удэ президент выразил мнение, что Запад надеялся на быстрое разрушение России, но этого не произошло. Фундаментальные основы стабильности нашей страны оказались гораздо прочнее, чем кто-то раньше думал, заметил глава государства. Также президент согласился с мнением, что в данном случае подходят слова немецкого философа Фридриха Ницше: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее".