Бумеранг G7: Чем ответит Россия в случае полного запрета экспорта Почему полный запрет западными странами экспорта в Россию неосуществим, это признают и европейцы, и каков будет ответ Москвы, рассказали эксперты. 22 апреля, 23:40 Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

О подготовке полного запрета экспорта в Россию сообщило издание Bloomberg. Такую возможность рассматривают страны G7 в преддверии майской встречи в Японии. Если инициатива будет поддержана на саммите, то странам – участницам нового санкционного режима предстоит определить, что допускать к экспорту в Россию. В список исключений могут попасть медикаменты и сельскохозяйственная продукция.

За несколько дней до этого газета Financial Times написала, что с новыми санкциями против России покончено. Источник сообщил изданию, что, если будет введено ещё больше санкций, то "исключений будет больше, чем мер". В дальнейшем санкционное давление будет наносить уже серьёзный ущерб экономике самой Европы, отмечают чиновники. По прогнозам МВФ, экономика России в 2023 году (вопреки санкциям) вырастет на 0,7%, при этом Лондон и Берлин ждёт рецессия. Прошлый год (вопреки ограничительным мерам) экспорт товаров из США, Европы, Канады и Японии вытянул из России 66 миллиардов долларов.

Почему эта мера не подействует

— Запад повторяется, все эти запреты были введены в начале года. Тогда мы вспомнили про параллельный импорт. Нужно понимать, что на каждое действие есть противодействие. Любые санкции — это раздолье для серых схем и контрабанды. В данном случае это заявление — свидетельство неудавшихся санкций, они оказались неэффективными, сработали лишь в отдельных отраслях, да и то частично. То есть это никак не повлияет на нашу страну: Россия много чего производит сама. Эти меры демонстрируют бессилие, — считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "ВШЭ" Андрей Суздальцев.

Ничего катастрофического в случае отказа G7 от экспорта товаров в Россию не произойдёт, уверен политолог Александр Роджерс.

— Страны G7 — это менее 10% населения мира и около 15% мирового ВВП. А страны БРИКС в расширенном составе (с кандидатами и наблюдателями) составляют около 50% мирового населения и 40% мирового ВВП. Причём у стран типа Великобритании и США львиную часть ВВП приносят услуги, а промпроизводство занимает лишь незначительную часть экономики. Кроме того, изменение реалий мировой экономики должно привести к тому, что состав "Большой семёрки" изменится, оттуда должны вылететь Канада и Италия, их места займут Китай и Индия. Иначе "Группа семи" будет уже не особо большая", — говорит Роджерс.

Встреча министров иностранных дел G7 в Японии. Фото © Getty Images / Soeren Stache / Picture alliance

Эксперт полагает, что в нынешних условиях такой отказ больше ударит по компаниям западных стран, которые потеряют российский рынок, чем по самой России, которая сможет заместить товары из этих стран аналогами от других производителей, которые и не собирались присоединяться к санкциям против нашей страны.

И практически об этом говорят уже американские журналисты. Телеведущий и инвестор Клейтон Моррис заявил, что страны – участницы организации в 2023 году обгонят экономики G7 по темпам роста. Он призвал с умом выбирать "лошадь для скачек" и ставить на Россию, Бразилию, Китай, Индию и Южную Африку, в которых наблюдается значительный рост ВВП.

Бумеранг из России

Кубинский и северокорейский сценарий неосуществим с Россией, признаются западные эксперты. О том, что бумеранг возвращается, европейцы пока не думают. Ценный российский импорт в виде ядерного топлива, минеральных удобрений, урана и металлов платиновой группы также может быть поставлен под вопрос уже летом.

— В игры с запретами можно играть в обе стороны. На продажу удобрений Россия сама недавно вводила квоты, что привело к резкому росту цен на них в ЕС. Добыча урана для АЭС также в значительной степени контролируется Москвой. Титан, вольфрам, платина и палладий, целый ряд других металлов и материалов, которые не добываются и не производятся в Евросоюзе, — напоминает Роджерс.

Авторы Дмитрий Шестопалов