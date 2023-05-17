Регион

Уведомления отключены

17 мая, 20:07

Байден не собирается извиняться за атомные бомбардировки Японии

Салливан: Байден в Хиросиме не будет извиняться за атомные бомбардировки Японии

В ходе саммита G7, который проходит в Японии, президент США Джо Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Об этом сообщил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира", — сказал Салливан, отвечая на вопросы журналистов. Он также добавил, что, с точки зрения американского лидера, это не двустороннее мероприятие.

Байден проведёт на саммите G7 встречу с премьером Японии

Байден проведёт на саммите G7 встречу с премьером Японии

Вместе с другими лидерами "Группы семи" Байден возложит цветы и поучаствует в ряде других мероприятий. Лидеры приедут отдать дань уважения истории и японскому премьер-министру Фумио Кисиде, родившемуся в Хиросиме, указал чиновник.

Ранее Лайф писал, что японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме. Участники демонстрации собрались у здания администрации города Киото и вместе с правоохранителями прошли по центральным улицам, держа флаги, плакаты и скандируя разные антизападные лозунги.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
  • Новости
  • g7
  • Япония
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров