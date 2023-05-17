Байден не собирается извиняться за атомные бомбардировки Японии

В ходе саммита G7, который проходит в Японии, президент США Джо Байден не будет извиняться за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Об этом сообщил помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Президент не будет выступать с заявлением в Мемориальном парке мира", — сказал Салливан, отвечая на вопросы журналистов. Он также добавил, что, с точки зрения американского лидера, это не двустороннее мероприятие.

Вместе с другими лидерами "Группы семи" Байден возложит цветы и поучаствует в ряде других мероприятий. Лидеры приедут отдать дань уважения истории и японскому премьер-министру Фумио Кисиде, родившемуся в Хиросиме, указал чиновник.