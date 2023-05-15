Байден проведёт на саммите G7 встречу с премьером Японии

Американский президент Джо Байден планирует провести встречу с премьер-министром Японии Фумио Кисидой в рамках визита в Хиросиму. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

Встреча состоится накануне саммита "Группы семи", который пройдёт в Хиросиме 19–21 мая. Байден поделился с журналистами намерением посетить мероприятие, невзирая на угрозу дефолта в США и необходимость обсуждения с законодателями темы повышения лимита задолженности. Сам американский лидер убеждён, что переговоры с законодателями закончатся успешно. Прессе он заявил, что сохраняет оптимизм.

"Но я действительно думаю, что как с их, так и с нашей стороны есть желание достичь договорённостей. И я полагаю, что мы сможем это сделать", — добавил Байден.