Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей

Более 60 депутатов Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США потребовали от американского лидера Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа от прохождения теста его призывают отказаться от участия в президентских выборах.

В письме конгрессмены высказали обеспокоенность "текущим когнитивным состоянием и его способностью работать ещё один срок в качестве президента" после того, как Байден объявил о решении переизбираться.

"Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности", — говорится в письме, которое приводит Fox News.

Депутаты упомянули, что Байден хоть и прошёл медосмотры, но в них либо не было тестирования умственных способностей, либо результаты были скрыты. С призывом проверить умственные способности президента конгрессмены выступали три раза, но всегда их требования игнорировались.

Тем временем "американский народ продолжает сомневаться" и теряет веру в его способности руководить страной, считают авторы письма. Они привели данные опроса Гарвардского университета, где 57% респондентов не считают Байдена "подходящим для работы на посту президента в умственном плане или сомневаются в его умственных способностях". Следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил о своём участии.