Республиканцы потребовали от Байдена пройти проверку умственных способностей
Fox News: Республиканцы призвали Байдена пройти проверку умственных способностей
Более 60 депутатов Республиканской партии Палаты представителей Конгресса США потребовали от американского лидера Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. В случае отказа от прохождения теста его призывают отказаться от участия в президентских выборах.
В письме конгрессмены высказали обеспокоенность "текущим когнитивным состоянием и его способностью работать ещё один срок в качестве президента" после того, как Байден объявил о решении переизбираться.
"Мы считаем, что независимо от пола, возраста или политической партии все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности", — говорится в письме, которое приводит Fox News.
Депутаты упомянули, что Байден хоть и прошёл медосмотры, но в них либо не было тестирования умственных способностей, либо результаты были скрыты. С призывом проверить умственные способности президента конгрессмены выступали три раза, но всегда их требования игнорировались.
Тем временем "американский народ продолжает сомневаться" и теряет веру в его способности руководить страной, считают авторы письма. Они привели данные опроса Гарвардского университета, где 57% респондентов не считают Байдена "подходящим для работы на посту президента в умственном плане или сомневаются в его умственных способностях". Следующие выборы президента США запланированы на ноябрь 2024 года. 25 апреля Байден заявил о своём участии.
Ранее Лайф писал, что гериатр Конев указал на недееспособность Байдена после нового конфуза на сцене. Специалист по лечению старческих заболеваний заявил, что, судя по некоторым симптомам, деменция президента США Джо Байдена уже переходит в третью стадию.
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