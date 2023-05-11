"Его нет с нами": Гериатр поставил Байдену диагноз по новому потешному видео его конфуза на сцене

Специалист по лечению старческих заболеваний Юрий Конев заявил, что, судя по некоторым симптомам, деменция президента США Джо Байдена уже переходит в третью стадию. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что политик недееспособен по всем законам и не может отвечать за свои решения, однако это выгодно американским элитам.

Байден не смог найти выход со сцены после мероприятия в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Tim Young

"У него деменция смешанного типа: и Альцгеймер, и сосудистый атрофический процесс. Есть явные признаки прогрессирования болезни: лыжная походка, редкое мигание, дезориентация в пространстве и времени", — сказал Конев.

Гериатр заявил, что "его нет с нами, большую часть времени он отсутствует": американский лидер не раз путал своих детей с внуками, а супруга везде водит его за ручку. Когда миссис Байден рядом нет, президента сопровождает кто-то другой, показывая ему, где остановиться и куда повернуться.

"Он не будет нести ответственность за свои деяния, он тяжелобольной человек", — резюмировал медик.