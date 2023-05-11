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11 мая, 10:59

"Его нет с нами": Гериатр поставил Байдену диагноз по новому потешному видео его конфуза на сцене

Гериатр Конев указал на недееспособность Байдена после нового конфуза на сцене

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla</p>

Президент США Джо Байден. Фото © Getty Images / Chip Somodevilla

Специалист по лечению старческих заболеваний Юрий Конев заявил, что, судя по некоторым симптомам, деменция президента США Джо Байдена уже переходит в третью стадию. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что политик недееспособен по всем законам и не может отвечать за свои решения, однако это выгодно американским элитам.

Байден не смог найти выход со сцены после мероприятия в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Tim Young

"У него деменция смешанного типа: и Альцгеймер, и сосудистый атрофический процесс. Есть явные признаки прогрессирования болезни: лыжная походка, редкое мигание, дезориентация в пространстве и времени", — сказал Конев.

Гериатр заявил, что "его нет с нами, большую часть времени он отсутствует": американский лидер не раз путал своих детей с внуками, а супруга везде водит его за ручку. Когда миссис Байден рядом нет, президента сопровождает кто-то другой, показывая ему, где остановиться и куда повернуться.

"Он не будет нести ответственность за свои деяния, он тяжелобольной человек", — резюмировал медик.

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Ранее Байден в очередной раз растерялся в попытке найти выход со сцены после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. Глава Белого дома попрощался с аудиторией, развернулся и заблудился. К нему на помощь поспешил сотрудник и показал правильное направление.

Ирина Фальке
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