Трамп призвал республиканцев допустить дефолт, если власти не сократят расходы

Бывший американский лидер Дональд Трамп призвал представителей Республиканской партии допустить дефолт государства, если Белый дом откажется от масштабного сокращения расходов.

"Я говорю республиканцам там, конгрессменам и сенаторам: если они не дадут вам масштабных сокращений, вам следует пойти на дефолт", — приводит слова экс-президента телеканал CNN.

При этом Трамп предположил, что дефолта не случится, так как демократы уменьшат расходы федерального бюджета в обмен на повышение потолка госдолга.