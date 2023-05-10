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9 мая, 23:33

Маккарти: Байден и лидеры Конгресса не договорились о повышении потолка госдолга

Президент США Джо Байден в Белом доме встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить вопрос повышения потолка госдолга. Как сообщил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, к какому-либо решению участники собрания так и не пришли.

Стороны повторили позиции и договорились о следующей встрече, которая состоится в ближайшую пятницу. Маккарти добавил, что времени на решение вопроса осталось не так много.

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Сам Байден заявил, что возможный дефолт в случае провала переговоров станет разрушительным для экономики страны. Отвечая на вопрос о мерах, которые глава Белого дома готов принять, он дал понять, что не исключает никаких шагов, "кроме самого дефолта".

Минфин Штатов предупредил о неспособности обслуживать госдолг уже через месяц. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан ещё 19 января. В свою очередь, Маккарти ещё в феврале называл госдолг главной угрозой для страны.

Обложка ©

Flickr / The White House

Ольга Платонова
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