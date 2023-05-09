В Белом доме назвали возможный дефолт США подарком для России и Китая

Возможный дефолт США по государственному долгу станет подарком для России и Китая и вызовет неопределённость в мире вокруг использования доллара, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"И Китай, и Россия попытаются использовать дефолт, чтобы продемонстрировать хаос внутри США, а также нашу неспособность функционировать как демократия. Это также создаст неопределённость в мире касательно ценности доллара, институтов и ведущей роли США, что приведёт к волатильности на рынках, зависимых от доллара", — сказала она.