"Возможности подходят к концу": В Минфине США предупредили о скором дефолте

"Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу", — пояснила она.

Ранее Лайф писал, что американцев предупредили об угрозе дефолта. Причиной в Минфине США назвали повышение законодателями потолка госдолга. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан ещё 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и экстраординарным мерам экономика страны ещё держится на плаву. При этом 2 мая Йеллен предупредила, что уже к 1 июня Минфин США может исчерпать доступные ресурсы, если конгрессмены так и не повысят лимит госдолга.