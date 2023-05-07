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7 мая, 16:04

"Возможности подходят к концу": В Минфине США предупредили о скором дефолте

Глава Минфина США Йеллен заявила об исчерпании способов избежания дефолта

Возможности Минфина США для избежания дефолта в стране уже заканчиваются, заявила глава ведомства Джанет Йеллен в интервью телеканалу ABC News.

"Мы используем экстраординарные меры уже на протяжении нескольких месяцев. Наша возможность делать это подходит к концу", — пояснила она.

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Ранее Лайф писал, что американцев предупредили об угрозе дефолта. Причиной в Минфине США назвали повышение законодателями потолка госдолга. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан ещё 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и экстраординарным мерам экономика страны ещё держится на плаву. При этом 2 мая Йеллен предупредила, что уже к 1 июня Минфин США может исчерпать доступные ресурсы, если конгрессмены так и не повысят лимит госдолга.

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Shutterstock

Наталья Исакова
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