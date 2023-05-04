Twitter разоблачил ложь Байдена о дефолтах в США

Президент США Джо Байден попался на лжи, утверждая, что в истории Соединённых Штатов никогда не было случая, чтобы страна не смогла оплатить свои долги.

"Америка — не нация бездельников. Мы никогда не были в состоянии не оплатить наш долг. Но республиканцы MAGA (Make America Great Again — "Вернём Америке былое величие", политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом) занимаются безрассудным захватом заложников, угрожая заставить Америку объявить дефолт. Это опасно и неправильно", — написал Байден в "Твиттере".

Однако под постом главы Белого дома появилось сразу пять ссылок, указывающих на его неправоту. Согласно им, в истории США было не менее пяти дефолтов — в 1779, 1782, 1862, 1934 и 1979 годах.