КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

4 мая, 14:30

Twitter разоблачил ложь Байдена о дефолтах в США

Twitter обвинил президента США Джо Байдена во лжи после его поста о дефолте

Президент США Джо Байден попался на лжи, утверждая, что в истории Соединённых Штатов никогда не было случая, чтобы страна не смогла оплатить свои долги.

"Америка — не нация бездельников. Мы никогда не были в состоянии не оплатить наш долг. Но республиканцы MAGA (Make America Great Again — "Вернём Америке былое величие", политический лозунг, популяризированный Дональдом Трампом) занимаются безрассудным захватом заложников, угрожая заставить Америку объявить дефолт. Это опасно и неправильно", — написал Байден в "Твиттере".

Однако под постом главы Белого дома появилось сразу пять ссылок, указывающих на его неправоту. Согласно им, в истории США было не менее пяти дефолтов — в 1779, 1782, 1862, 1934 и 1979 годах.

США предрекли глубочайший кризис из-за оттока денег из банков

США предрекли глубочайший кризис из-за оттока денег из банков

Ранее американцев предупредили об угрозе дефолта. В Минфине США причиной этого назвали возможное повышение законодателями потолка госдолга, за которое выступает администрация Байдена. Против республиканцы, имеющие большинство в Палате представителей. По подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан 19 января. Однако благодаря накопленному резерву и "экстраординарным мерам" страна продержится до лета.

Обложка ©

ТАСС / AP

Никита Никонов
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Социальные сети и мессенджеры
  • Мировая экономика
  • Мировая политика
  • Наука и Технологии
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров