США предрекли глубочайший кризис из-за оттока денег из банков

Продолжающийся отток средств вкладчиков с банковских счетов в США в итоге может довести страну до полномасштабного экономического кризиса. Такое мнение выразил гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королёв.

"Обычный процесс экономического спада, вызванного банковским кризисом, начинается с оттока депозитов, банкам в ответ приходится сокращать кредитование, ведь у них нет базы депозитов для использования, что затем оборачивается крахом кредитования или кризисом", — приводит РИА "Новости" слова инвестора.

Он считает, что в данной ситуации финансово ослабленные корпорации или физлица, которые не могут оплатить свои долги, "потенциально оказываются в дефолте".