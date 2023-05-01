США предрекли глубочайший кризис из-за оттока денег из банков
Инвестор Королёв: Отток средств с банковских счетов вгонит США в глубокий кризис
Продолжающийся отток средств вкладчиков с банковских счетов в США в итоге может довести страну до полномасштабного экономического кризиса. Такое мнение выразил гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королёв.
"Обычный процесс экономического спада, вызванного банковским кризисом, начинается с оттока депозитов, банкам в ответ приходится сокращать кредитование, ведь у них нет базы депозитов для использования, что затем оборачивается крахом кредитования или кризисом", — приводит РИА "Новости" слова инвестора.
Он считает, что в данной ситуации финансово ослабленные корпорации или физлица, которые не могут оплатить свои долги, "потенциально оказываются в дефолте".
Ранее стало известно, что в США лопнул First Republic Bank — третий банк с марта 2023 года. Как уточняет агентство Bloomberg, это крупнейшее банкротство со времён финансового кризиса 2007–2008 годов.1 мая регулирующие органы США взяли контроль над активами First Republic Bank, продав их большую часть одному из крупнейших американских банков — JPMorgan Chase. Банкротство банка произошло на волне потрясшего финансовый рынок в марте краха Signature Bank и Silicon Valley.
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