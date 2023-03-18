Двум сотням банков в США предрекли крах по типу SVB

Экономисты обнаружили 186 американских банков, подверженных рисках, аналогичным тем, которые стали причиной банкротства крупного Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты", — сказано в материале, в котором приводится статистика экспертов и риски для почти двух сотен банков страны.