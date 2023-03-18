Двум сотням банков в США предрекли крах по типу SVB
WSJ: В США 186 банков могут повторить судьбу рухнувшего Silicon Valley
Экономисты обнаружили 186 американских банков, подверженных рисках, аналогичным тем, которые стали причиной банкротства крупного Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты", — сказано в материале, в котором приводится статистика экспертов и риски для почти двух сотен банков страны.
По данным аналитиков, в 186 организациях при снятии денег незастрахованными вкладчиками застрахованные могут столкнуться с обесцениванием, так как у банка не будет достаточно активов. В таком случает предстоит вмешательство регуляторов.
Напомним, в марте в США закрылись два крупных банка — Signature Bank и Silicon Valley. В Конгрессе посчитали, что во всём виноват президент Джо Байден, а французский политик Флориан Филиппо предрёк страшные последствия краха банков Запада.