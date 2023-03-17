Банки заняли рекордную сумму у ФРС США на фоне развивающегося кризиса
Объём экстренных займов банков у ФРС США за семь дней достиг рекордных $164,8 млрд
Американские банки за неделю позаимствовали у Федеральной резервной системы (ФРС) США рекордные 164,8 млрд долларов. Информация об этом следует из опубликованных регулятором данных.
Так, в период с 8 по 15 марта финорганизации взяли кредитов на срок 90 дней примерно на 152,8 млрд долларов. А некоторые воспользовались новой кредитной линией, открытой на этой неделе, предоставляющей заём на год. Сумма заимствований по этой программе составила 11,9 млрд долларов.
За неделю до этого банки взяли кредитов лишь на 4,58 млрд долларов. Рекорд принадлежал 2008 году, когда во время кризиса объём заимствованных средств составил примерно 111 млрд долларов. При этом ФРС потратила около 142,8 млрд долларов на урегулирование ситуации, связанной с закрытием Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank.
Напомним, два крупных банка закрылись в США в марте. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена. Причём она может наступить в течение года, спрогнозировала аналитик Людмила Коваленко.
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