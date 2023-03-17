Банки заняли рекордную сумму у ФРС США на фоне развивающегося кризиса

Американские банки за неделю позаимствовали у Федеральной резервной системы (ФРС) США рекордные 164,8 млрд долларов. Информация об этом следует из опубликованных регулятором данных.

Так, в период с 8 по 15 марта финорганизации взяли кредитов на срок 90 дней примерно на 152,8 млрд долларов. А некоторые воспользовались новой кредитной линией, открытой на этой неделе, предоставляющей заём на год. Сумма заимствований по этой программе составила 11,9 млрд долларов.