В Конгрессе обвинили Байдена в кризисе банковской сферы США

Выбранная экономическая политика президента США Джо Байдена привела к кризису банковской сферы страны. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.

Именно это послужило банкротству Silicon Valley Bank, который вкладывал большую часть депозитов в ипотечные ценные бумаги и облигации. По словам Госара, при низких процентных ставках в Штатах подобные действия были разумным вложением, однако "байденфляция" вышла из-под контроля.

"Это побудило ФРС повысить процентные ставки. По мере роста ставок стоимость ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и облигаций SVB резко упала", — подчеркнул парламентарий.