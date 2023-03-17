В Конгрессе обвинили Байдена в кризисе банковской сферы США
Конгрессмен Госар назвал кризис банковской сферы США следствием политики Байдена
Выбранная экономическая политика президента США Джо Байдена привела к кризису банковской сферы страны. Об этом заявил конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар.
Именно это послужило банкротству Silicon Valley Bank, который вкладывал большую часть депозитов в ипотечные ценные бумаги и облигации. По словам Госара, при низких процентных ставках в Штатах подобные действия были разумным вложением, однако "байденфляция" вышла из-под контроля.
"Это побудило ФРС повысить процентные ставки. По мере роста ставок стоимость ценных бумаг, обеспеченных ипотекой, и облигаций SVB резко упала", — подчеркнул парламентарий.
Минфин США ввёл экстренные меры для помощи банковской сфере и спасения её от полного краха, указал конгрессмен. При этом он усомнился в будущих действиях властей страны, сосредоточенных на "спасении руководителей банков-миллионеров, которые заработали огромную прибыль, плохо руководя своими финансовыми структурами".
Как писал Лайф, в США закрылись сразу два крупнейших банка — Signature Bank и Silicon Valley. Американское издание Axios предупредило Белый дом об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена. Причём она может наступить в течение года, спрогнозировала аналитик Людмила Коваленко.
Flickr / The White House