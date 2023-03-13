Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков, но заверил, что всё в порядке
Байден пообещал американцам уволить руководство обанкротившихся банков
Руководство всех американских кредитных организаций, которые обанкротились, будет уволено. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе выступления, посвящённого проблемам банковской системы в стране. Трансляцию вёл Белый дом.
"Руководство этих банков будет уволено", — сказал он, отметив, что Вашингтон также привлечёт к ответственности виновных в банкротстве банков.
Вместе с тем Байден заявил, что банковская система США остаётся в безопасности. В этом, подчеркнул президент, "американцы могут быть уверены".
Напомним, Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Данную ситуацию Байден обсудил с губернатором Калифорнии. Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе кризиса банковской системы. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Байдена.
Getty Images / Anna Moneymaker