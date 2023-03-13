Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков, но заверил, что всё в порядке

Руководство всех американских кредитных организаций, которые обанкротились, будет уволено. Такое заявление сделал президент США Джо Байден в ходе выступления, посвящённого проблемам банковской системы в стране. Трансляцию вёл Белый дом.

"Руководство этих банков будет уволено", — сказал он, отметив, что Вашингтон также привлечёт к ответственности виновных в банкротстве банков.