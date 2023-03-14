Французский политик предрёк страшные последствия краха банков Запада
Политик Филиппо: Крах банков на Западе может привести к третьей мировой войне
Крах крупнейших западных банков способен привести к третьей мировой войне. О таких последствиях возможного финансового хаоса заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
"Crédit Suisse разваливается, парижская фондовая биржа тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!" — заявил Филиппо в "Твиттере".
Ранее из-за краха Silicon Valley Bank на бирже стали сбрасывать акции аналогичных банков: First Republic, Signature Bank и Western Alliance. У этих финансовых организаций схожие кредитные портфели.
Напомним, Калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций объявил банкротом Silicon Valley Bank — 16-й по величине банк в стране. Закрытие такой крупной кредитной организации произошло в стране впервые после финансового кризиса 2008 года. Данную ситуацию Байден обсудил с губернатором Калифорнии. Маск уже задумался о покупке обанкротившегося SVB. А американское издание Axios предупредило власти США об угрозе глобального кризиса. После этого экс-президент Дональд Трамп предсказал Штатам новую Великую депрессию из-за политики нынешнего лидера страны Джо Байдена.
Wikipedia / Minh Nguyen