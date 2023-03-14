Французский политик предрёк страшные последствия краха банков Запада

Крах крупнейших западных банков способен привести к третьей мировой войне. О таких последствиях возможного финансового хаоса заявил французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.

"Crédit Suisse разваливается, парижская фондовая биржа тоже. Western Alliance, американский банк, претерпевает крах. Котировки банков приостановлены. Олигархия ускорит приближение третьей мировой войны, если наступит финансовый хаос. Это историческая константа!" — заявил Филиппо в "Твиттере".