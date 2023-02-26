Во Франции заговорили о приближении к третьей мировой из-за санкций против России

"Это провал. Если вам нужно принимать десять пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос: движемся ли мы в правильном направлении? Потому что это не несёт мира, но ведёт к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти. Я выступаю за отмену всех санкций", — объяснил Филиппо журналистам в ходе акции "Национальный марш за мир" в Париже.