Во Франции заговорили о приближении к третьей мировой из-за санкций против России
Французский политик Филиппо указал на удар антироссийских санкций по экономике Европы
Санкционная политика ЕС в отношении России провалилась, а ограничения бумерангом бьют по экономике западных стран, заявил лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя десятый пакет мер.
"Это провал. Если вам нужно принимать десять пакетов санкций меньше чем за год, это значит, что они не работают. Возникает вопрос: движемся ли мы в правильном направлении? Потому что это не несёт мира, но ведёт к бедности, потому как санкции бьют по нашей культуре, по нашему производству и заставляют цены расти. Я выступаю за отмену всех санкций", — объяснил Филиппо журналистам в ходе акции "Национальный марш за мир" в Париже.
Вместо введения новых антироссийских санкций он рекомендовал европейским политикам искать пути диалога для решения конфликта, который длится с 2014 года. По мнению Филиппо, стоит спокойно порассуждать над проблемами и найти решение.
"Так мы не найдём решения, мы лишь все приближаемся к третьей мировой войне", — предупредил политик и раскритиковал французские СМИ за только одну "правильную" точку зрения, которую проталкивает правительство.
Ранее Лайф сообщал, что вечером 24 февраля странам ЕС удалось согласовать десятый пакет антироссийских санкций. Переговоры продолжались три дня. В итоге властям Евросоюза не удалось ввести очередные ограничения в годовщину начала российской специальной военной операции. Утверждены санкции были только 25-го числа.
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