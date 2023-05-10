Байден заявил о возможном разрушительном дефолте после переговоров с Конгрессом

После неудачных переговоров с лидерами Конгресса о повышении потолка госдолга президент США Джо Байден заявил журналистам о возможном дефолте и, как следствие, гибели американской экономики.

По словам американского лидера, "дефолт станет разрушительным". Для его предотвращения глава Белого дома готов предпринять все возможные меры — в частности, обсудить с лидерами Конгресса приоритеты госрасходов во время следующей встречи в пятницу. Он также отметил, что обе стороны переговоров заинтересованы в том, чтобы избежать угрозы дефолта.

Однако Байден рассматривает возможность предотвращения дефолта и без участия Конгресса. Он рассматривает 14-ю поправку к конституции страны, четвёртый раздел которой, как отмечает ряд экспертов, может дать президенту такую возможность. Байден добавил, что его советники считают данный способ законным.