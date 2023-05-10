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10 мая, 19:54

Байден пригрозил экономическими проблемами по всему миру при дефолте в США

Байден считает, что дефолт в США обернётся проблемами для экономики всего мира

В случае объявления дефолта в США экономические трудности начнутся по всему миру. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

"Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира", — сказал он на мероприятии в Нью-Йорке.

Байден указал, что в случае дефолта экономика Америки скатится в рецессию, что повысит угрозу над миллионами рабочих мест, а также репутацией Соединённых Штатов на международной арене.

Байден намерен добиться повышения потолка госдолга США без условий

Байден намерен добиться повышения потолка госдолга США без условий

Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что участники встречи президента с лидерами Конгресса не пришли к какому-либо решению по вопросу повышения потолка госдолга. Сам Байден настаивает, что без этой меры стране грозит дефолт, который станет разрушительным для американской экономики.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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