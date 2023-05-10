Байден пригрозил экономическими проблемами по всему миру при дефолте в США

В случае объявления дефолта в США экономические трудности начнутся по всему миру. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

"Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира", — сказал он на мероприятии в Нью-Йорке.

Байден указал, что в случае дефолта экономика Америки скатится в рецессию, что повысит угрозу над миллионами рабочих мест, а также репутацией Соединённых Штатов на международной арене.