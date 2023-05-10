Байден пригрозил экономическими проблемами по всему миру при дефолте в США
Байден считает, что дефолт в США обернётся проблемами для экономики всего мира
В случае объявления дефолта в США экономические трудности начнутся по всему миру. Об этом заявил президент страны Джо Байден.
"Если у нас будет дефолт по долгу, проблемы будут у всего мира", — сказал он на мероприятии в Нью-Йорке.
Байден указал, что в случае дефолта экономика Америки скатится в рецессию, что повысит угрозу над миллионами рабочих мест, а также репутацией Соединённых Штатов на международной арене.
Ранее спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что участники встречи президента с лидерами Конгресса не пришли к какому-либо решению по вопросу повышения потолка госдолга. Сам Байден настаивает, что без этой меры стране грозит дефолт, который станет разрушительным для американской экономики.
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