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10 мая, 16:49

Байден намерен добиться повышения потолка госдолга США без условий

Карин Жан-Пьер: Байден не планирует переговоры по повышению потолка госдолга

Президент Соединённых Штатов Джо Байден после встречи с лидерами Конгресса не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент был очень чёток в этом отношении, и ничего не изменилось: мы не ведём переговоры по потолку госдолга. Это (повышение потолка. — Прим. Лайфа) должно быть сделано без условий", — сказала она.

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Сегодня спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что Байден встретился с лидерами Конгресса, чтобы обсудить вопрос повышения потолка госдолга, но к какому-либо решению участники собрания так и не пришли. Сам президент настаивает, что без этой меры стране грозит дефолт, который станет разрушительным для американской экономики.

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Getty Images / Drew Angerer

Ирина Фальке
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