Байден намерен добиться повышения потолка госдолга США без условий

Президент Соединённых Штатов Джо Байден после встречи с лидерами Конгресса не намерен вести переговоры по повышению потолка госдолга. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент был очень чёток в этом отношении, и ничего не изменилось: мы не ведём переговоры по потолку госдолга. Это (повышение потолка. — Прим. Лайфа) должно быть сделано без условий", — сказала она.