Байден заявил о планах ехать на саммит G7, несмотря на вероятность дефолта в США

Американский президент Джо Байден заявил о планах принять участие в саммите "Группы семи" (G7), который состоится 19–21 мая в японском городе Хиросима, несмотря на вероятность дефолта в США по государственному долгу.

"Я по-прежнему привержен [тому, чтобы отправиться в Японию], но очевидно, что это [предотвратить дефолт] самое важное, что стоит на повестке", — пояснил президент журналистам.

При этом Байден назвал возможность, при которой его поездка в Японию не состоится. Он назвал это "маловероятным", но уточнил, что, если бы вопрос с госдолгом был не решён до срока его выезда, президент бы остался в Соединённых Штатах.