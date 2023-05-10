Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

10 мая, 00:13

Байден заявил о планах ехать на саммит G7, несмотря на вероятность дефолта в США

Американский президент Джо Байден заявил о планах принять участие в саммите "Группы семи" (G7), который состоится 19–21 мая в японском городе Хиросима, несмотря на вероятность дефолта в США по государственному долгу.

"Я по-прежнему привержен [тому, чтобы отправиться в Японию], но очевидно, что это [предотвратить дефолт] самое важное, что стоит на повестке", пояснил президент журналистам.

Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме

Японцы вышли на акцию против саммита G7 в Хиросиме

При этом Байден назвал возможность, при которой его поездка в Японию не состоится. Он назвал это "маловероятным", но уточнил, что, если бы вопрос с госдолгом был не решён до срока его выезда, президент бы остался в Соединённых Штатах.

Напомним, из-за перешедшего в 2023 году председательства к Японии саммит лидеров "Семёрки" пройдёт именно там. Встреча запланирована на 19–21 мая в Хиросиме. Ранее Лайф писал, что в преддверии встречи члены G7 рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт товаров в Россию. Информацию подтвердили и в японском правительстве. При этом нашлись и несогласные.

Маккарти: Байден и лидеры Конгресса не договорились о повышении потолка госдолга

Маккарти: Байден и лидеры Конгресса не договорились о повышении потолка госдолга

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • g7
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров