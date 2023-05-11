Байден заблудился на сцене, с которой пригрозил всему миру проблемами
Очередной конфуз с президентом США Джо Байденом произошёл после его выступления на мероприятии в Нью-Йорке. Пригрозив всему миру экономическими проблемами при дефолте в США, глава государства не смог найти выход со сцены.
Зрители прямого эфира наблюдали за тем, как лидер Соединённых Штатов не смог покинуть сцену после завершения своей речи. Чтобы сделать это, ему потребовалась помощь со стороны.
Байден не смог найти выход со сцены после мероприятия в Нью-Йорке. Видео © Twitter / Tim Young
Несмотря на то что 80-летний Байден называет себя мужчиной в самом расцвете сил, многие критики сомневаются в его дееспособности. Причиной тому являются частые оплошности, которыми американский лидер шокирует публику. Совсем недавно он напугал американцев бессвязной речью во время интервью MSNBC. Позже, опять же во время общения с журналистами, перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы.
Кадр видео Twitter / Tim Young