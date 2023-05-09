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8 мая, 22:58

"Как ребёнок": Окружение Байдена обеспокоено его пристрастием к нездоровой пище

Axios: Байден предпочитает здоровую еду вредной пище

Президент США Джо Байден доставляет беспокойство своей супруге Джилл из-за того, что намеренно игнорирует здоровую пищу вроде клетчатки и рыбы, выбирая вредную еду. Об этом пишет портал Axios, ссылаясь на окружение главы Штатов.

"Гастрономическая борьба столкнула предпочитающего углеводы, а не зелень Джо Байдена и первую леди Джилл, которая настаивает, чтобы супруг ел больше рыбы и овощей", — уточняет издание.

Помощники Байдена в плане гастрономических предпочтений сравнивают его с ребёнком, так как на его тарелке превалируют бежевые цвета. Как выяснилось, президент США злоупотребляет пиццей, пастой, печеньями и сладкими напитками.

В материале также приводится фрагмент из книги сестры президента, в котором описывается, как Байден во время одного ужина набросился на лимонный пирог и шоколадное мороженое. Впрочем, нездоровых пристрастий американский лидер и не скрывает.

Бывшего врача Белого дома встревожили новые данные о здоровье Байдена

Бывшего врача Белого дома встревожили новые данные о здоровье Байдена

Ранее газета The New York Times писала, что Байдену нужно открыто говорить избирателям о своём здоровье в ходе предвыборной гонки.

Обложка ©

Flickr / Whitehouse

Анатолий Симоненко
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