Бывшего врача Белого дома встревожили новые данные о здоровье Байдена

Власти США скрывают правду о состоянии здоровья президента Джо Байдена, и это вызывает тревогу. С таким заявлением в интервью Fox News выступил бывший врач Белого дома, а ныне конгрессмен от Республиканской партии Ронни Джексон.

Комментируя обнародованные результаты последнего обследования Байдена, он призвал положить конец утаиванию информации о состоянии здоровья первого лица государства.

"Большинство американцев видят, что психическое здоровье Байдена находится в полном упадке, однако Белый дом не показывает прозрачности в отношении того, что происходит, если вообще что-либо происходит, для решения этого вопроса и его неспособности выполнять свою работу", — сказал Джексон.

Он считает, что последний отчёт о состоянии здоровья ещё раз подтверждает, что Белый дом склонен скрывать информацию, и это "вызывает тревогу". Политик рассказал, что уже три раза направлял требование, чтобы Байден прошёл когнитивный тест, но его проигнорировали.

"Все видят, что что-то не так. Утаиванию информации необходимо положить конец", — сказал Джексон.