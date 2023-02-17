Энергичный 80-летний мужчина: В Белом доме провели ежегодный медосмотр Байдена
Врач Белого дома заявил, что Байден не страдает от склероза или неврологических расстройств
Президент Соединённых Штатов Джо Байден здоров и в состоянии успешно исполнять обязанности главы государства. Об этом говорится в заключении врача Белого дома Кевина О'Коннора по итогам ежегодного медосмотра американского лидера.
"Президент Байден остаётся здоровым и энергичным 80-летним мужчиной, который в состоянии успешно исполнять президентские обязанности, в том числе в качестве руководителя исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", — сказано в заключении врача.
По словам О'Коннора, детальное неврологическое обследование вновь показало, что никаких признаков церебрального или другого неврологического расстройства, такого как инсульт, рассеянный склероз, болезнь Паркинсона или восходящий боковой склероз, у главы Белого дома не наблюдается.
При этом врач отметил несколько лёгких проблем со здоровьем президента. В частности, речь идёт о частом кашле. Как указал медик, Байдену "приходится чаще откашливаться" и "его симптомы обычно ухудшаются после еды". В связи с этим он принимает лекарства для профилактики. Также врач обратил внимание на несколько несвободную походку политика, которая остаётся скованной, но ситуация не ухудшилась по сравнению с прошлым годом. В ходе медосмотра было проведено в том числе обследование на рак кожи.
"Хорошо известно то, что президент Байден в молодости проводил очень много времени на солнце. Один небольшой элемент кожной ткани на груди президента был сегодня удалён и отправлен на традиционную биопсию", — указано в заключении О'Коннора.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность Джо Байдена пойти на второй президентский срок. По его словам, несмотря на то что нынешний американский лидер путает имена и по рассеянности даже может начать третью мировую, это не помеха для его избрания. Медведев также перечислил, чем запомнится первый срок Байдена.
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