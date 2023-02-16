В США хотят засудить Байдена

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон планирует подать в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию из-за принятия закона о бюджете страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов при отсутствии кворума в Палате представителей Конгресса.

"Генеральный прокурор Пакстон подаёт в суд на президента Байдена и членов его администрации в связи с незаконным подписанием и применением закона о консолидированных ассигнованиях на 2023 год, который являлся последним сводным законопроектом о расходах", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса прокурора.