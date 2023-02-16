В США хотят засудить Байдена
Генпрокурор Техаса Пакстон подаст в суд на Байдена за "незаконное" принятие бюджета
Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон планирует подать в суд на президента США Джо Байдена и его администрацию из-за принятия закона о бюджете страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов при отсутствии кворума в Палате представителей Конгресса.
"Генеральный прокурор Пакстон подаёт в суд на президента Байдена и членов его администрации в связи с незаконным подписанием и применением закона о консолидированных ассигнованиях на 2023 год, который являлся последним сводным законопроектом о расходах", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса прокурора.
Пакстон уверен, что утверждение бюджета стало "вопиющим нарушением конституции США". Чиновник напомнил, что принятие законопроектов требует личного присутствия как минимум половины членов Палаты представителей, однако на утверждении документа в декабре 2022 года присутствовало менее половины парламентариев, а большая часть голосовала в удалённом формате. По мнению генпрокурора, принятый бюджет является неконституционным.
Ранее Байден пообещал, что США не объявят дефолт. Это заявление глава Белого дома сделал на фоне предупреждения Бюджетного управления Конгресса о возможном дефолте в июне – сентябре 2023-го, если лимиты госдолга не будут увеличены.
Flickr / The White House