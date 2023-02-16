В США предсказали возможный дефолт до осени 2023 года

Соединённым Штатам в июне – сентябре 2023 года может грозить дефолт, если лимиты госдолга не будут увеличены. Об этом говорится в докладе бюджетного управления Конгресса.

"Если лимит госдолга не будет изменён, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года", — говорится в документе ведомства.

Если у властей не останется возможностей в полном объёме выплачивать обязательства, у них останется два выхода — изменить сроки платежей для некоторых видов деятельности либо же объявить дефолт. При этом в самом Конгрессе не могут прийти к единому мнению по данному вопросу, так как республиканское большинство требует вместо увеличения суммы долга уменьшить бюджетные траты. А спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что госдолг считается главной угрозой для Америки.