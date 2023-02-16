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15 февраля, 21:22

В США предсказали возможный дефолт до осени 2023 года

Бюджетное управление Конгресса США предупредило о возможном дефолте в июне – сентябре 2023-го

Соединённым Штатам в июне – сентябре 2023 года может грозить дефолт, если лимиты госдолга не будут увеличены. Об этом говорится в докладе бюджетного управления Конгресса.

"Если лимит госдолга не будет изменён, то возможности правительства для привлечения заимствований с использованием экстраординарных мер будут исчерпаны между июлем и сентябрем 2023 года", говорится в документе ведомства.

В США испугались катастрофы в случае дефолта

В США испугались катастрофы в случае дефолта

Если у властей не останется возможностей в полном объёме выплачивать обязательства, у них останется два выхода — изменить сроки платежей для некоторых видов деятельности либо же объявить дефолт. При этом в самом Конгрессе не могут прийти к единому мнению по данному вопросу, так как республиканское большинство требует вместо увеличения суммы долга уменьшить бюджетные траты. А спикер Палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что госдолг считается главной угрозой для Америки.

Ранее в Минфине США сообщили о "дополнительных чрезвычайных мерах" в связи с достижением потолка госдолга. Ведомство сократит инвестиции в фонды выплаты пенсий по старости и инвалидности, медстрахования пенсионеров почтовой службы и в государственный инвестиционный фонд ценных бумаг.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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