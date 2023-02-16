Обязательства копились 200 лет: Байден пообещал, что США не объявят дефолт

Президент США Джо Байден заверил, что не допустит объявления страной дефолта. По его словам, Конгресс должен одобрить повышение потолка госдолга без каких-либо условий.

"Некоторые из наших друзей-республиканцев в Палате представителей говорят о том, чтобы взять экономику США в заложники. <...> Они говорят, что если я не соглашусь с их экономическими планами, что было бы полностью безответственным, то они не собираются оплачивать государственный долг, который копился в течение 200 лет", — пояснил американский лидер, выступая на мероприятии в Мэриленде.

Глава Белого дома уточнил, что за последние два года власти сократили дефицит на 1,7 млрд долларов. Байден назвал это обязательствами, которые накопились за 200 лет. При этом он добавил, что чётко дал понять, что не собирается обсуждать вопрос, будет ли Вашингтон оплачивать долг или нет.

Американский лидер уверен, что объявление дефолта "стало бы катастрофой" для США. Также он добавил, что в марте планирует представить проект бюджета на следующий финансовый год, который позволит сократить дефицит на 2 трлн долларов в течение десяти лет.