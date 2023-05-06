Байден перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы
Президент США Джо Байден сделал заявление о конкуренте на предстоящих выборах Дональде Трампе, назвав его победу недопустимой. При этом американский лидер оговорился, назвав соперника Бараком Обамой.
В интервью телеканалу MSNBC Байден оговорился и прервал свою речь на полуслове, когда произносил фамилию Обамы.
"Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад", — сказал Байден.
На уточняющий вопрос ведущей, в чём различие между ним и Трампом, Байден трижды ответил: "Во всём".
Ранее Лайф писал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов.
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