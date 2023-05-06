Байден перепутал Трампа с Обамой, призвав не дать ему выиграть выборы

Президент США Джо Байден сделал заявление о конкуренте на предстоящих выборах Дональде Трампе, назвав его победу недопустимой. При этом американский лидер оговорился, назвав соперника Бараком Обамой.

В интервью телеканалу MSNBC Байден оговорился и прервал свою речь на полуслове, когда произносил фамилию Обамы.

"Нельзя допустить, чтобы победу на этих выборах одержал тот же человек, который был президентом четыре года назад", — сказал Байден.

На уточняющий вопрос ведущей, в чём различие между ним и Трампом, Байден трижды ответил: "Во всём".