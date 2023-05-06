Без ложной скромности: Байден посчитал себя самым мудрым президентом Америки
Байден назвал себя самым мудрым кандидатом в президенты США за всё время
Нынешний глава Белого дома Джо Байден назвал себя самым опытным и мудрым, а потому самым достойным претендентом на пост президента США. Таким образом он отреагировал на вопрос журналистки телеканала MSNBC о преклонном возрасте.
80-летний политик заявил, что ему "известно больше, чем подавляющему большинству людей", и у него "больше опыта, чем у любого", кто когда-либо выдвигался на пост президента Соединённых Штатов. Он также считает, что уже "доказал свою честность и эффективность".
Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов.
Flickr / The White House