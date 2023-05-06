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6 мая, 01:12

Без ложной скромности: Байден посчитал себя самым мудрым президентом Америки

Байден назвал себя самым мудрым кандидатом в президенты США за всё время

Нынешний глава Белого дома Джо Байден назвал себя самым опытным и мудрым, а потому самым достойным претендентом на пост президента США. Таким образом он отреагировал на вопрос журналистки телеканала MSNBC о преклонном возрасте.

80-летний политик заявил, что ему "известно больше, чем подавляющему большинству людей", и у него "больше опыта, чем у любого", кто когда-либо выдвигался на пост президента Соединённых Штатов. Он также считает, что уже "доказал свою честность и эффективность".

США предрекли "похороны демократии" из-за решения Байдена участвовать в выборах

США предрекли "похороны демократии" из-за решения Байдена участвовать в выборах

Ранее Лайф сообщал, что Байден официально подтвердил планы идти на второй президентский срок. Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным в фальсификации документов.

Обложка ©

Flickr / The White House

Ольга Платонова
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