"Его мозг отключился": Байден напугал американцев бессвязной речью во время интервью

Американцев шокировал фрагмент интервью президента США Джо Байдена, где на очередной вопрос журналиста MSNBC он вдруг начинает бессвязно отвечать. Стефани Руле попросила его прокомментировать большой проект Белого дома по развитию инфраструктуры в стране. Неразборчивый ответ американского лидера поразил и корреспондента, и обычных граждан.

Бессвязная речь Байдена во время интервью MSNBC. Видео © Twitter / RNC Research

"Мозг Байдена отключился на 30 секунд во время интервью MSNBC", — написал в "Твиттере" Национальный комитет Республиканской партии (RNC), прикрепив отрывок.

Подписчики в комментариях подчеркнули, что прогнозы о неспособности президента пережить второй президентский срок становятся всё более популярными. Они также указали на то, что шоу было записано заранее, и задались риторическим вопросом, что же было в тех сценах, которые редакция и вовсе вырезала. В сообщениях под постом читается недоумение от данной ситуации и факта пребывания Байдена на должности в целом.

"С ним явно что-то случилось. Срочно на обследование его!" — написал комментатор.

"А они хотят, чтобы Байден правил страной ещё пять лет. Почему мы всё ещё терпим?" — задались вопросом пользователи.