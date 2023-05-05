"Автопилот" сломан: Проблема со ступеньками "как у Байдена" оказалась симптомом болезни мозга

Если человек постоянно спотыкается и падает, поднимаясь по лестнице, то значит ухудшилось кровоснабжение головного мозга и мозжечок с центром равновесия перестали работать слаженно. Об этом рассказал остеопат Владимир Животов.

"Мозжечок и центр равновесия выполняют функции удержания равновесия, а подкорковые структуры, в частности базальные ганглии, отвечают за автоматические движения. В результате сильных ударов в голову или падений, возможно, даже в детском возрасте, произошло смещение костей черепа, в связи с чем кровообращение в головном мозге нарушилось", — объяснил доктор.

В норме мы не обращаем внимания на такие простые движения, совершая их на "автопилоте", но если мозговое кровообращение нарушено и приходится себя контролировать в таких мелочах, то дело плохо. Кроме того, человек начинает испытывать головокружение и потемнение в глазах после резкого вставания или даже поворота головы, отметил медик.

Он подчеркнул, что травма головы может быть не только приобретённой, но и родовой, что тоже сказывается на работе сосудов с течением времени. Чтобы решить проблему, нужно обратиться к остеопату, который владеет методиками по восстановлению мозгового кровообращения.