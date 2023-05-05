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5 мая, 15:12

"Автопилот" сломан: Проблема со ступеньками "как у Байдена" оказалась симптомом болезни мозга

Врач Животов объяснил, что при проблемах с мозгом трудно подниматься по лестнице

<p>Падение президента США Джо Байдена на трапе борта номер один. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/DonaldJTrumpJr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1372945623637499904%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https://life.ru/p/1386206" target="_blank" rel="noopener noreferrer">DonaldJTrumpJr</a></p>

Падение президента США Джо Байдена на трапе борта номер один. Фото © Twitter / DonaldJTrumpJr

Если человек постоянно спотыкается и падает, поднимаясь по лестнице, то значит ухудшилось кровоснабжение головного мозга и мозжечок с центром равновесия перестали работать слаженно. Об этом рассказал остеопат Владимир Животов.

"Мозжечок и центр равновесия выполняют функции удержания равновесия, а подкорковые структуры, в частности базальные ганглии, отвечают за автоматические движения. В результате сильных ударов в голову или падений, возможно, даже в детском возрасте, произошло смещение костей черепа, в связи с чем кровообращение в головном мозге нарушилось", — объяснил доктор.

В норме мы не обращаем внимания на такие простые движения, совершая их на "автопилоте", но если мозговое кровообращение нарушено и приходится себя контролировать в таких мелочах, то дело плохо. Кроме того, человек начинает испытывать головокружение и потемнение в глазах после резкого вставания или даже поворота головы, отметил медик.

Он подчеркнул, что травма головы может быть не только приобретённой, но и родовой, что тоже сказывается на работе сосудов с течением времени. Чтобы решить проблему, нужно обратиться к остеопату, который владеет методиками по восстановлению мозгового кровообращения.

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Татьяна Миссуми
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