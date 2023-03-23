Остеопат раскрыл неожиданную опасность ортопедической обуви

По словам остеопата Владимира Животова, в некоторых случаях ортопедическая обувь или стельки не только будут бесполезны, но и нанесут вред суставам. Причины проблем нужно устранять со специалистами, считает врач.

"Теоретически ортопедическая стелька обеспечивает стопе правильное положение. Неприятные ощущения в стопах проходят, и человеку становится комфортнее ходить. Этот подход не совсем верный. Стопа здесь рассматривается как самостоятельная часть тела, которая не связана с остальными", — пишет доктор у себя в телеграм-канале.

Дело в том, что в теле человека всё взаимосвязано и деформация стоп говорит о существующем дисбалансе, заявил Животов. Причиной тому может быть родовая или приобретённая травма, которая спровоцировала деформации во всём теле.

"Наше тело весьма умное, оно адаптируется под проблему и разгружает более важный отдел скелета — позвоночник, перемещая нагрузку на стопы. Стопы — финальный участок всей механической системы тела. <...> Стельки могут быть опасны", — предупредил остеопат.

Животов объяснил, что ортопедическая обувь поднимает нагрузку со стоп наверх, из-за чего могут усилиться боли в коленях и поясничном отделе позвоночника. Поэтому устранить первопричину стельки не могут. За помощью нужно обращаться к остеопатам.

"У стелек есть только два основных показания — врождённая аномалия стопы и грубая деформация вследствие переломов. Все остальные патологии в 99% случаев — адаптация к травмам, которые произошли выше, в области черепа и копчика", — заключил доктор.