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20 марта, 09:44

Врач рассказал, как боли в спине могут быть предвестником целого букета болезней

Остеопат Евдокимов: Боли в спине могут быть симптомами инфаркта миокарда

С болями в спине сталкивается абсолютно каждый человек, и далеко не всегда они являются сигналом больших проблем. Однако если неприятные ощущения не проходят на протяжении трёх дней, то стоит обратиться к врачу, ведь заболеваний, о которых они могут говорить, — целая масса. Об этом kp.ru рассказал остеопат и невролог Александр Евдокимов.

В частности, боль в спине может стать предвестником инфаркта миокарда, причём для этого она не обязательно должна быть сильной. В случае, если спазм в спине напоминает окольцовывающий, то речь, скорее всего, идёт о панкреатите. При "давлении" на позвоночник — о воспалённом аппендиксе, проблемах с гинекологией или малым тазом. А вот стреляющие ощущения — это признак рака простаты.

О болезнях дыхательных путей и грыжах в позвоночном отделе говорят острые приступы спазмов. Причём опасность грыжи заключается в том, что они могут обездвижить пациента или нарушить функционирование конечностей.

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Артур Белкин
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