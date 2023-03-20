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20 марта, 07:43

Врач рассказала, как недостаток сна может испортить зрение

Офтальмолог Киселе: Глазам требуется не менее пяти-шести часов сна для восстановления

Бессонница может иметь многочисленные долгосрочные последствия для здоровья, в том числе высокий риск развития диабета II типа и сердечно-сосудистых заболеваний, но многие люди даже не подозревают, что она может негативно сказываться на глазах. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-офтальмолог Центра офтальмологии "МЕДСИ на Солянке" Анастасия Киселе.

"Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться. Распространённым побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подёргивание век", — объяснила специалист.

По её словам, такие непроизвольные спазмы называются миокимией, которая часто развивается из-за бессонницы. Это не является серьёзной проблемой и легко восстанавливается после нормализации сна и отдыха. А вот из-за хронической бессонницы может появиться стойкое покраснение глаз.

"Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению", — отметила Киселе.

Избавиться от последствий бессонной ночи поможет контрастный душ. От опухших красных глаз поможет холодный компресс, который нужно положить на пять минут. А ещё рекомендуется пользоваться увлажняющими каплями без консервантов. И всё-таки лучше всего не подвергать зрение опасности. По словам офтальмолога, достаточный сон — это лишь одна из составляющих поддержания надлежащего здоровья глаз. Нужно регулярно посещать специалиста, чтобы предотвратить возможные проблемы на ранней стадии, добавила Киселе.

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Ольга Годуненко
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