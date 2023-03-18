7 болезней, которые приводят к внезапной слепоте

Некоторые нарушения зрения могут закончиться слепотой, нужно суметь вовремя их распознать по тревожным симптомам. Об этом Лайфу рассказала врач – офтальмолог-микрохирург, лазерный хирург "СМ-Клиника", кандидат медицинских наук, ведущий специалист Светлана Миргородская.

Первое серьёзное заболевание — отслойка сетчатой оболочки глаза. Основные причины недуга — это разрыв и витреоретинальные пролиферации, которые возникают при диабетической ретинопатии или вирусных и бактериальных инфекциях. Выявить патологию помогут вспышки, молнии в глазах, чёрные плавающие "кляксы".

Второе — кровоизлияние в стекловидное тело, в науке называемое гемофтальмом. Случается в результате травм, разрывов сетчатки, резкого скачка артериального давления или повышения сахара в крови при диабете или диабетической ретинопатии. При этом пациент видит плавающие тёмные "струйки", "кляксы" в глазу, затуманенность и муть.

Третье — нарушение кровоснабжения в сосудах сетчатки, так называемые окклюзии артерий или вен. Возникают, как правило, внезапно и чаще утром, когда появляется тёмное пятно перед глазом, или человек на какое-то время вообще теряет зрение.

Четвёртое — передняя ишемическая нейропатия. При ней возникает резкое снижение зрения, затуманенность или пятно перед глазом. Пятое — ретробульбарный неврит, при котором происходит воспаление зрительного нерва из-за инфекций, отравлений алкоголем, ртутью и т.п., а также по причине рассеянного склероза. В этом случае зрение падает постепенно и не корректируется очками.

Шестое — центральная серозная хориоретинопатия. Пациент жалуется на необычное сероватое или желтоватое пятно перед глазами, при этом острота зрения может оставаться высокой. Седьмое — влажная форма возрастной макулярной дегенерации. Человек перестаёт видеть постепенно, и всё предстаёт ему "с искажениями".

"Также к внезапному снижению зрения приводят инсульты, опухоли и метастазы, механические и ожоговые травмы, переломы основания черепа и т.д. При появлении вышеперечисленных симптомов нужно срочно обращаться за помощью к специалисту, улучшение зрения прямо пропорционально зависит от времени обращения к врачу", — подытожила медик.