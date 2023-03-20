Диетолог раскрыл секреты сбалансированного питания в пост
Диетолог Атанян рекомендовал есть 3–4 раза в день и соблюдать питьевой режим в Великий пост
Основной принцип питания во время поста — исключение всей животной пищи: мяса, рыбы, птицы, молока и молочных продуктов, яиц. В рационе остаются только растительные продукты — зерновые, бобовые, овощи, фрукты, орехи, грибы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал врач – эндокринолог-диетолог клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте в Москве Асмик Атанян. Медик поделился основными правилами, которых стоит придерживаться для сбалансированного питания в пост.
"Ешьте три-четыре раза в день, обязательно организуйте полноценный завтрак, а в течение дня устраивайте перекусы. Богатым источником ценного белка являются соевые продукты — это может быть тофу, соевое молоко и подобное. Восполнить недостаток белка и ненасыщенных жирных кислот поможет порция орехов и грибов", — отметил специалист.
По словам врача, отличным дополнением для свежих овощей будут растительные масла — в них содержатся омега-3 и 6, витамины А и Е. Также, подчеркнул доктор, важно соблюдать питьевой режим, потребляя полтора-два литра воды каждый день в зависимости от веса и потребностей. Несмотря на смену рациона, Атанян рекомендовал не забывать про регулярные тренировки, чтобы не набрать вес во время поста. А после его окончания к привычному питанию стоит возвращаться постепенно, сочетая белковую пищу с зерновыми и овощами. Это поможет избежать переедания и проблем с ЖКТ, пояснил эндокринолог.
Напомним, Великий пост в 2023 году продолжается с 27 февраля по 15 апреля. Ранее врач Марина Константинова назвала основной ошибкой во время поста несбалансированное питание. По словам медика, некоторые люди едят в этот период исключительно сладкую или солёную пищу, что вредит здоровью.