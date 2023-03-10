Врач рассказал, у кого появляется "вдовий горб" и как от него избавиться

"Вдовий ("бычий") горб" — это локальное отложение жировой ткани в нижних шейных и верхних грудных отделах позвоночника. Избавиться от него можно как консервативными методами, так и хирургическими. Их перечислил заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин.

"Вдовий горб" чаще всего образуется у женщин предменопоузального и менопоузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется "бычьим" или "бизоньим горбом". Причины: малоподвижный образ жизни. Также "вдовий горб" характерен для пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, а также для тех, кто длительно находится в позе с согнутой спиной и опущенной головой", — рассказал хирург "Газете.ru".

Это уплотнение может сопровождаться головной болью и болями в плечевом поясе, а также нарушением сна. Чтобы врач подобрал лечение, нужно пройти диагностику: рентген шейного отдела, томографию позвоночного столба, оценку кровообращения головы и шеи, денситометрию, УЗИ мягких тканей. Избавиться от горба можно как консервативными методами, так и хирургическими.

Консервативные методы: ЛФК;

массаж шейно-воротниковой области;

мануальная терапия;

ультразвуковая и ударно-волновая терапия;

аппаратные методы лечения;

липолитики — препараты, расщепляющие жир (при небольшом объёме горба). Хирургические методы: иссечение избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне;

липосакция.