Врач рассказал, у кого появляется "вдовий горб" и как от него избавиться
Хирург Щербинин: Массажи, ЛФК, аппараты и липосакция помогут избавиться от горба на шее
"Вдовий ("бычий") горб" — это локальное отложение жировой ткани в нижних шейных и верхних грудных отделах позвоночника. Избавиться от него можно как консервативными методами, так и хирургическими. Их перечислил заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин.
"Вдовий горб" чаще всего образуется у женщин предменопоузального и менопоузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется "бычьим" или "бизоньим горбом". Причины: малоподвижный образ жизни. Также "вдовий горб" характерен для пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, а также для тех, кто длительно находится в позе с согнутой спиной и опущенной головой", — рассказал хирург "Газете.ru".
Это уплотнение может сопровождаться головной болью и болями в плечевом поясе, а также нарушением сна. Чтобы врач подобрал лечение, нужно пройти диагностику: рентген шейного отдела, томографию позвоночного столба, оценку кровообращения головы и шеи, денситометрию, УЗИ мягких тканей. Избавиться от горба можно как консервативными методами, так и хирургическими.
Консервативные методы:
- ЛФК;
- массаж шейно-воротниковой области;
- мануальная терапия;
- ультразвуковая и ударно-волновая терапия;
- аппаратные методы лечения;
- липолитики — препараты, расщепляющие жир (при небольшом объёме горба).
Хирургические методы:
- иссечение избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне;
- липосакция.
Кстати, колоть жиросжигающие препараты-липолитики самому себе категорически запрещено. Как рассказала косметолог Елена Венсон, домашние инъекции могут грозить некрозом или абсцессом.
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