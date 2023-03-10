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10 марта, 08:12

Врач рассказал, у кого появляется "вдовий горб" и как от него избавиться

Хирург Щербинин: Массажи, ЛФК, аппараты и липосакция помогут избавиться от горба на шее

"Вдовий ("бычий") горб" — это локальное отложение жировой ткани в нижних шейных и верхних грудных отделах позвоночника. Избавиться от него можно как консервативными методами, так и хирургическими. Их перечислил заведующий отделением пластической хирургии ФНКЦ ФМБА России Виктор Щербинин.

"Вдовий горб" чаще всего образуется у женщин предменопоузального и менопоузального возраста (обычно с лишним весом) и имеет гормональную природу. У мужчин подобный горб называется "бычьим" или "бизоньим горбом". Причины: малоподвижный образ жизни. Также "вдовий горб" характерен для пациентов с болезнью Иценко-Кушинга, а также для тех, кто длительно находится в позе с согнутой спиной и опущенной головой", — рассказал хирург "Газете.ru".

Это уплотнение может сопровождаться головной болью и болями в плечевом поясе, а также нарушением сна. Чтобы врач подобрал лечение, нужно пройти диагностику: рентген шейного отдела, томографию позвоночного столба, оценку кровообращения головы и шеи, денситометрию, УЗИ мягких тканей. Избавиться от горба можно как консервативными методами, так и хирургическими.

Консервативные методы:

  • ЛФК;
  • массаж шейно-воротниковой области;
  • мануальная терапия;
  • ультразвуковая и ударно-волновая терапия;
  • аппаратные методы лечения;
  • липолитики — препараты, расщепляющие жир (при небольшом объёме горба).

Хирургические методы:

  • иссечение избытка кожно-жировой складки в шейно-воротниковой зоне;
  • липосакция.
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Кстати, колоть жиросжигающие препараты-липолитики самому себе категорически запрещено. Как рассказала косметолог Елена Венсон, домашние инъекции могут грозить некрозом или абсцессом.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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