Хирург раскрыл, какой термин на букву "т" заставляет грудь обвисать после пластики

Результат пластической операции на 60% зависит от мастерства хирурга, а на 40% — от состояния тканей пациентки. Об этом в беседе с РИА "Федералпресс" рассказал главный пластический хирург Минздрава Свердловской области Алексей Ткаченко.

По словам эксперта, грудь может обвисать даже после идеально проведённой операции, во всём будет виноват слабый тургор кожи, то есть её упругость и эластичность.

Ранее хирург назвал главные опасности слишком больших грудных имплантов. В частности, они могут помешать грудному вскармливанию, вызвать мастит и другие неприятности. К тому же из-за такого увеличения грудь может выглядеть неестественно, вызывать дискомфорт и боль. Лайф также писал, что почти у всех женщин наблюдается небольшая асимметрия груди, которая, как правило, не требует коррекции и может расцениваться как вариант нормы. Но, по словам пластического хирурга Ваагна Азизяна, на сегодняшний день есть безопасные способы, позволяющие при желании убрать этот "дефект".