3 обследования, которые нужно пройти перед пластикой груди
Онколог Приходько перечислил обследования, которые нужно пройти перед маммопластикой
Не стоит торопиться делать пластическую операцию на молочной железе, гонясь лишь за красотой своих форм. Помимо того что предварительно нужно проконсультироваться с врачом, также необходимо пройти ряд обследований. Об этом предупредил онколог, хирург Кирилл Приходько.
"Первое, самое простое, нужно сделать — это УЗИ молочных желёз", — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Пациенткам старше 40 лет, которые решились на маммопластику, стоит сделать рентгенологическую маммографию. А в случае обнаружения каких-либо образований необходимо записаться на МРТ молочных желёз. Как пояснил врач, не всегда из-за выявленных образований нельзя оперироваться.
С некоторыми проводить хирургическое вмешательство всё же можно. Например, такое допускается при наличии мастопатии. Однако кисты в таком случае необходимо пролечить перед операцией, добавил медик.
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