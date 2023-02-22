3 обследования, которые нужно пройти перед пластикой груди

Не стоит торопиться делать пластическую операцию на молочной железе, гонясь лишь за красотой своих форм. Помимо того что предварительно нужно проконсультироваться с врачом, также необходимо пройти ряд обследований. Об этом предупредил онколог, хирург Кирилл Приходько.

"Первое, самое простое, нужно сделать — это УЗИ молочных желёз", — рассказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Пациенткам старше 40 лет, которые решились на маммопластику, стоит сделать рентгенологическую маммографию. А в случае обнаружения каких-либо образований необходимо записаться на МРТ молочных желёз. Как пояснил врач, не всегда из-за выявленных образований нельзя оперироваться.

С некоторыми проводить хирургическое вмешательство всё же можно. Например, такое допускается при наличии мастопатии. Однако кисты в таком случае необходимо пролечить перед операцией, добавил медик.