Пластический хирург назвал причины асимметрии груди и способы её коррекции

Почти у всех женщин наблюдается небольшая асимметрия груди, которая, как правило, не требует коррекции и может расцениваться как вариант нормы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Ваагн Азизян. Он также объяснил, какие на сегодняшний день есть безопасные способы, позволяющие убрать этот "дефект".

По словам медика, все причины развития асимметрии груди можно разделить на две большие категории: врождённые и приобретённые. В первом случае такой "изъян" молочных желёз чаще всего связан с генетической предрасположенностью, пороками развития в период беременности. Приобретённая асимметрия может развиться при возрастных изменениях на фоне полового созревания, когда грудь девочки претерпевает значительный рост и развитие. Причинами также могут стать гормональный сбой, беременность или же травмы и нарушения в позвоночнике.

В случаях, когда разница в размерах молочных желёз значительна или пациентка не удовлетворена объёмами и их формой, может быть выполнена коррекция груди при помощи пластической хирургии. Если асимметрия связана с воспалительными, онкологическими процессами, искривлением позвоночника или другими причинами, которые требуют дополнительного предварительного лечения, эстетический этап коррекции молочных желёз проводится после соответствующего лечения Ваагн Азизян Пластический хирург

Наш собеседник подчеркнул, что каких-либо универсальных методик устранения асимметрии не существует, так как все случаи уникальны. Поэтому все варианты хирургических манипуляций обсуждаются с пациентом на очной консультации, в ходе которой и определяются показания и противопоказания к операции.