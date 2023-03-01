Пластический хирург назвал самый популярный размер груди среди россиянок

Россиянки, которые решились на маммопластику, чаще всего выбирают естественную форму и размер груди, в отличие от американок. Об этом рассказал пластический и реконструктивный хирург клиники эстетической медицины "Время красоты" Магомед Нальгиев в беседе с "Газетой.ru".

Так, чаще всего в России при увеличении груди девушки выбирают размер 2,5–3, реже — 3,5–5. По словам специалиста, это сильно зависит от антропометрических данных пациентов. Например, если у девушки узкая грудная клетка, то ей не удастся установить большие импланты, и наоборот.

При этом, как правило, пациенты не могут самостоятельно выбрать размер импланта. Для этого в обязательном порядке нужна консультация хирурга. Врач сам должен оценить антропометрические данные и, исходя из них, выбрать наиболее подходящие импланты.

"Привлекательность зависит не от размера, а от красивой и подтянутой формы груди. Она будет намного привлекательнее, чем большая бесформенная грудь. В России большинство пациентов это понимают и гонятся не за размером, а за красивой формой", — добавил Нальгиев.