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25 февраля, 22:32

Хирург назвал главные опасности слишком больших грудных имплантов

Хирург Свиридов: Большие импланты могут помешать грудному вскармливанию и вызвать мастит

Большая грудь, о которой мечтают многие женщины и решаются на операцию по её увеличению, может сильно осложнить жизнь. Она может выглядеть неестественно, вызывать дискомфорт и боль, предупредил пластический хирург Сергей Свиридов.

"Непропорциональные размерам тела имплантаты могут вызывать дискомфорт и даже боль в области груди. Это происходит в тех случаях, когда размер имплантата больше величины собственных тканей и кармана. Тогда имплантат оказывает давление на окружающие ткани", — рассказал "Газете.ru" Свиридов.

Он добавил, что большие импланты также могут быть подвержены разрыву. К тому же они могут со временем опускаться, портя форму груди. Ещё одна опасность — сдавливание молочных желёз, что делает невозможным грудное вскармливание. Образование молока нарушается, вывод через молочные протоки может и вовсе блокироваться, провоцируя воспалительное заболевание (мастит). Слишком большие импланты также могут провоцировать истончение тканей и образование пролежней на нижнем склоне молочных желёз.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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