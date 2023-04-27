Врач рассказал, как лаванда может помочь от головной боли

Лавандовое масло имеет множество лечебных эффектов интересного спектра. Такое мнение высказал остеопат Владимир Животов. Он рассказал, что это средство обладает снотворным и успокоительным действием, уменьшает воспалительные явления на коже, снимает мышечные спазмы и головную боль. Специалист уточнил, что при разных симптомах важны различные методики использования средства.

"При головной боли хорошо наносить в области висков, можно капать на подушку, когда человек плохо спит, добавлять в ванну для снижения мышечных болей после физической нагрузки, развешивать пакетики в шкаф — лаванда даёт приятный аромат вещам", — рассказал Животов в своём Telegram-канале.

Медик добавил, что это масло можно применять в аромалампах, медальонах, увлажнителях воздуха, ингаляциях и в ваннах, главное — уметь найти качественное. По словам эксперта, оно недёшево. Животов также рассказал, что сам постоянно пользуется выжимкой этого растения из-за его завораживающего запаха и лёгкой кислинки.