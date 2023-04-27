Врач рассказал, как лаванда может помочь от головной боли
Остеопат Животов: Лаванда снимает мышечные спазмы и головную боль
Лавандовое масло имеет множество лечебных эффектов интересного спектра. Такое мнение высказал остеопат Владимир Животов. Он рассказал, что это средство обладает снотворным и успокоительным действием, уменьшает воспалительные явления на коже, снимает мышечные спазмы и головную боль. Специалист уточнил, что при разных симптомах важны различные методики использования средства.
"При головной боли хорошо наносить в области висков, можно капать на подушку, когда человек плохо спит, добавлять в ванну для снижения мышечных болей после физической нагрузки, развешивать пакетики в шкаф — лаванда даёт приятный аромат вещам", — рассказал Животов в своём Telegram-канале.
Медик добавил, что это масло можно применять в аромалампах, медальонах, увлажнителях воздуха, ингаляциях и в ваннах, главное — уметь найти качественное. По словам эксперта, оно недёшево. Животов также рассказал, что сам постоянно пользуется выжимкой этого растения из-за его завораживающего запаха и лёгкой кислинки.
Ранее Лайф писал, что оториноларинголог Савранская посоветовала для снятия стресса ощутить запахи лаванды, сдобы или маминых духов. При помощи нейровизуализации учёные доказали, что компоненты эфирных масел воздействуют на лимбическую систему головного мозга.