Как питаться в офисе, чтобы не толстеть: Cоветы диетолога

Офисным работникам нужно особенно следить за питанием, поскольку низкая физическая активность сильно нарушает пищевое поведение. Об этом Лайфу рассказала врач-диетолог медцентра "Проект Здоровье" Наталья Круглова. По её словам, крайне важно, чтобы на работе был обеденный перерыв, также полезно делать лёгкие перекусы.

"Это может быть совсем простой перекус, например стаканчик кефира, питьевого йогурта или какой-то фрукт, орешки, сухофрукты. Перекус необходим, чтобы снизить интенсивность голода, потому что в дальнейшем это будет приводить к набору веса", — отметила медик.

Вместе с тем наша собеседница предостерегла офисных работников от слишком частых перекусов. Особенно это касается тех, кто любит гонять чаи вприкуску со сладким. В противном случае все съеденные калории неминуемо превратятся в лишние килограммы. В связи с этим Круглова рекомендует всё же делать выбор в пользу полезных перекусов. К примеру, идеальным вариантом могут стать различные фрукты, овощи или орехи — разумеется, без добавления сахара.

Что касается обеда, то его можно спланировать по методу тарелки. Так, по словам диетолога, половину должны занимать овощи, четверть — цельнозерновые продукты, ещё четверть — нежирный белок (птица или рыба). Также необходимо различать физический и эмоциональный голод. Если сотрудника так и тянет заесть негативные эмоции чем-то вкусненьким и ему каждый раз сложно удержаться, то можно обратиться к психологу, резюмировала Круглова.