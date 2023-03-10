Россиянам рассказали, какие запахи учёные считают рекордсменами по снятию стресса

Роль запахов в жизни человека огромна. При помощи нейровизуализации учёные доказали, что компоненты эфирных масел воздействуют на лимбическую систему головного мозга, которая в ответ на воздействие запахов обеспечивает правильную саморегуляцию на всех уровнях и во всех системах организма. О том, как с помощью ароматерапии снять стресс и улучшить настроение, читателям Лайфа рассказала кандидат медицинских наук, врач-оториноларинголог Клинического госпиталя на Яузе Кристина Савранская.

"Проведённое в Иране исследование доказало, что лучший эффект для снижения нервного напряжения даёт аромат розы. В других работах упоминаются ваниль, мелисса, бергамот, иланг-иланг. А ещё у учёных есть фаворит среди запахов, помогающих бороться со стрессом, — это лаванда. Благодаря нейровизуализации было доказано, что лаванда оказывает успокоительное действие. Это происходит из-за того, что вещества, входящие в состав эфирного масла, понижают активность симпатической нервной системы, которая активизируется в стрессовых ситуациях", — объясняет собеседница Лайфа.

Врач отметила, что каждый из нас на ароматы реагирует по-своему. Однако для большинства людей именно запах является самым сильным чувством, привязанным к памяти. Поэтому, когда у человека плохое настроение или повышенная тревожность, помочь ему могут ароматы, способные вернуть его в те моменты, когда человек был счастлив. Это может быть запах сдобы, шоколада, любимых духов мамы или одеколон обожаемого дедушки.

"Ещё Набоков говорил, что память воскрешает всё, кроме запахов, но зато ничто так полно не воскрешает прошлое, как запах, когда-то связанный с ним", — заключила Савранская.